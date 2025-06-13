館長參觀四行倉庫　喊都是同胞不打自己人

館長參訪四行倉庫。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月13日電／長期挺柯網紅“館長”陳之漢10日開始赴上海進行6天5夜旅遊，13日參訪四行倉庫，緬懷紀念“八百壯士”抗日的浴血犠牲。館長表示，參訪過程他們很多人都看到哭，也分享了自己過去從軍寫遺書的經歷，直呼“我們都是同胞”、“自己人不打自己人”。



媒體報導，館長今日參訪完四行倉庫後，受訪表示，看到紀念館中送青天白日旗的畫面，他們許多人都看到流眼淚，也分享了自己從軍期間，因兩岸關係緊張，“寫過遺書，當時全副武裝24小時連續兩個月，我很有這個感觸，家書放在左胸，隨時準備為國犧牲”。



館長表示，“為什麼中國大陸的軍事實力提升那麼高？我們可以理解，我覺得中國人不喜歡戰爭，但就是因為這麼長久的歷史都被很多人欺負”，看到紀念館中許多年輕人的犧牲，感觸特別深。



館長說，他覺得台灣人真的有很多誤解的地方，“我只想講，我們都是同胞，希望兩岸和平，多交流多瞭解，來這邊看看就知道，大陸的政府願意把歷史的真相留到現在給大家看，代表說兩岸其實都是同根、同源”。



館長強調，兩岸一定要和平，自己人不要打自己人，“我是反對戰爭，我當過兵知道武器的威力，現在殺傷力乘以百倍，外面國家這麼多，自己兄弟打什麼打”。