梁文傑建議長住大陸　館長飆罵陸委會太扯了

館長接受採訪。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月13日電／網紅“館長”陳之漢10日赴上海進行6天5夜旅遊，對大陸各項設施讚不絕口，陸委會副主委梁文傑12日建議館長，在中國大陸久住，多看看、多瞭解。館長13日在直播中抱怨自己被黑慘了，“賣國賊”回台灣會被丟雞蛋，也越說越氣，不斷狂飆髒話，痛批陸委會意思就是要他不用回台灣了。



館長痛批，“他X的！我覺得太扯了，一個陸委會叫我可以長住，他X的，他們為了我天天開記者會，笑死人了，我他X的一個人民，出來旅遊……”。



館長抵達上海後，自動販賣機、上海南浦大橋、送餐機器人等，都讓館長稱讚不已。甚至連中國大陸的電器汰舊換新換新補貼，都讓館長震驚，直喊“太神奇了”。



對此，梁文傑12日就在陸委會例行記者會中說，館長好像把台灣人都當作對大陸很無知，希望館長能夠去看到更多東西，不過去旅遊，往往看不出來社會的真實面，所以建議，“館長可以在那邊久住，多看看、多瞭解，就知道人家真正的生活是什麼樣態”。



對此，館長今天就在直播中大抱怨說自己被黑慘了，到中國大陸幾天就黑幾天，還說自己被大“立委”罵，在社群都說他“到中國當舔狗”。他稱，但是這一步必須踏出來，他現在在台灣像是“賣國賊”的感覺，“對我是賣國賊，回去可能被丟雞蛋、丟青菜蘿蔔、被吐口水，綁起來遊街示眾啊”。



館長氣炸說，現在在網路上已經被遊街示眾，各種剪接、去頭去尾、亂講，什麼館長來這邊吹、貶低台灣、稱讚大陸、當舔狗。



對於陸委會建議他久住，館長也超怒，飆髒話狂罵“我他X的，這到底在講什麼？政府官員欸，意思就是說叫我不用回台，不用回台灣了啦！”他說，下面青鳥一片叫好，說對，“滾去中國大陸不用回來台灣了，這個賣國賊，既然這麼喜歡就取消國籍、取消身分證、在大陸入籍”。