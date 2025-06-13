高雄罷綠委黃捷、許智傑　連署未達標不送件

高雄雙罷劫總幹事兼罷免綠委許智傑領銜人朱磊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）民團“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑，明天是最後送件時間。高雄雙罷劫總幹事兼罷免綠委許智傑領銜人朱磊今天下午率團隊開記者會，宣布沒有連署達標確定將不送件，會找公證銷毀所有資料。朱磊說“我們輸掉了結果，但對手卻輸掉了民意”，因司法機器干預，才讓黃捷及許智傑逃過被民意檢視。



罷免綠委黃捷及許智傑第二階段連署截止日期為6月14日，二階連署門檻為10%，罷免黃捷需要3萬1366份，罷免許智傑需要2萬9351份。“高雄雙罷劫”13日下午在高雄地檢署開記者會宣布，罷免黃捷還差3400份，罷免許智傑差5700份，綜合各種因素考量，最終決定不再堅持送件。



罷免許智傑、黃捷的2位領銜人朱磊、黃晃枝與其他5名志工一同現身記者會，朱磊表示，今天選擇在地檢大門口宣布，是因為感到司法單位此次史無前例、大規模、高調介入選罷事務，且這次罷免過程充滿著很大爭議，猶如一場比賽兩軍對壘，一方球員犯規，按規則處罰，但另一方球員犯規，裁判卻視若無睹。



“我們輸掉了結果，但對手卻輸掉了民意。”朱磊表示，這次團隊面對的不是黃捷、許智傑個人，而是整個“國家司法機器”，所以黃捷、許智傑不要再自嗨說因為民意支持，是“國家機器”的介入和司法干預才逃過了被民意檢視。



朱磊表示，二階連署雖未達標，但見證高雄不是衹有一種顏色，台灣也不能衹有一種聲音，無論如何打壓、恐嚇，永遠都壓不住監督的聲音、批評的聲音、反對的聲音。事實上，很多民眾連署就是因為看到被打壓才走出來連署，表達出對執政者的強烈不滿。



朱磊最後感謝身後的所有志工們，最艱難、最低落時候仍義無反顧地選擇堅持到底，要向很多一直關心支持、充滿正義感的好朋友、熱心人士以及網友們表示感謝，也向數百場次擺攤所在的市場、社區、商場、公園及街口周邊的民眾，感謝對宣傳活動給予的包容和理解。