沈伯洋影射被陸收買　館長嗆：你爸就可以賺

綠委沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電／網紅“館長”陳之漢10日赴大陸進行6天5夜旅遊直播。民進黨籍“立委”沈伯洋13日受訪表示，他2019年和館長直播時，曾拒絕大陸的收買，但現在“有沒有這個offer，我不知道”，疑似質疑館長遭收買。對此，館長怒轟沈伯洋“別在那邊胡扯”，更說“我早知道有錢為什麼不賺，對不對？你爸爸就可以賺”。



媒體報導，沈伯洋表示，“我2019年的時候有跟館長做直播，而且是公開的，館長那時就告訴我說中國大陸想要收買他。至於怎麼收買，第一個就是簽約金，金額大概新台幣500到1000萬左右”。其次，“就是每個月再付館長150萬，這不是我講的，這也不是推測的，這是館長本人自己講的”。



沈伯洋進一步指出，“當時的任務是什麼呢？任務就是館長可以繼續罵中國大陸，但是要罵的一個月比一個月少，也就是他繼續罵中國大陸，然後也得到很多受眾，但越罵越少、越罵越少，理由就是中國大陸真的有這麼差嗎？我是不是被騙了？等等之類的”。



沈伯洋強調，“當時的館長告訴我說他拒絕了中國大陸這樣的一個offer。但現在到底有沒有這個offer，我不知道，但我們看到的是的確罵中國大陸越來越少，然後再來就變成說其實中國大陸真的有那麼差嗎？我過去看看，然後最後就是我們是不是給中國大陸太多的敵意了，中國大陸明明就釋出善意”。



對此，館長13日受訪時直接大罵沈伯洋“他根本就弱智”，並強調“這個東西我已經講了整整好幾年。從2019年講到，我記得之前我還有講吧，而且我的粉絲都知道這件事情。他的講法真的是顛倒講”



館長指出，“我跟大家報告我以前的直播叫金剛直播，的確金剛直播是比較是比較偏中，那時候是在辦623之前，那邊就跟我講說，館長我給你加碼簽約金達到1000萬一個月150萬，以後可不可以儘量減少講政治的東西。然後，那時候我就為了民進黨，損失了好幾個億，我損失了好幾個億，因為他還有幫我接三十幾個工商”。



“這個故事我已經講了好幾年了”，館長痛批沈伯洋，“你就別在那邊胡扯哦，我昨天也講嘛，很後悔，我早知道有錢為什麼不賺，對不對？你爸爸就可以賺。我早知道我這麼笨，我當年就不要幹這種事，那我為什麼會這麼幹？還不是你？民進黨那時候跟我講一個屁話”。館長更大罵沈伯洋“他現在還在講這個，真他X的”。