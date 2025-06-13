金馬禁限制水域修法惹議　陳永康駁沒內海化

藍委陳永康。（中評社 資料照) 中評社台北6月13日電／中國國民黨籍“立委”陳永康提修法，將金馬海域等禁限制水域權責，由“國防部”改為“海洋委員會”，遭批是讓金馬海域內海化。陳永康今天表示，他認為這是較狹義的解讀，並沒有所謂的內海化，禁限制水域跟國家的領海、主權是完全不同的議題。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤指出，陳永康提出的兩岸人民關係條例第29條修正草案，將金馬海域等禁限制水域權責，由“國防部”改為“海洋委員會”，讓金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際聲援真空化。



陳永康今天在“立法院”受訪表示，禁限制水域跟國家的領海、主權，是完全不同的議題。外離島解嚴後，海巡是執法的問題，不是“國防部”的衛疆問題。有不同的政黨提出看法，他認為是較狹義的解讀，因為並沒有所謂的內海化。



陳永康指出，在國際法裡，衹有“internal waters”（內水）、“international waters”（國際水域）。他建議把1982年海洋法公約的定義搞清楚，才能引述條款比較，而不是用個人的感受。



“我們不缺法律專家，但在國際法、尤其是海洋法這一塊，大家應該加強認識”。陳永康說道，他提出這議題，是尊重“行政院”的組織架構，跨部會的協商，至於“行政院”是否採納，“關鍵在於能否有效降低兩岸衝突的風險”。他非常敬佩“海巡署”，執法過程堅持台灣的立場。



陳永康提到，在禁限制水域裡，“國軍”沒有射擊的權力，所以這要做溝通，大家做好溝通，這是好現象。而非因為偏好哪一個，替對方找到理由，變成內海化，這是不對的。



陳永康認為，“內政部”公布領海基線，所有外離島並沒有涵蓋在內。但有一點很重要，太平島沒有公布領海基線。另外黃岩島公布了領海基線，黃岩島又叫做民主礁，在菲律賓西邊。大陸跟菲律賓在那邊相互較勁，爭取黃岩島的主導權時，台灣沒有發言，這才是真正的主權漠視。