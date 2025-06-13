大都會博物館結緣台北故宮　谷立言：情誼深

谷立言出席《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》開幕式。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言13日在台北故宮博物院出席“從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展”開幕記者會致詞表示，很高興今天可以齊聚一堂敬祝故宮百年慶，以及美國大都會博物館展出。這次展出兩大博物館的長久情誼，可以追溯到1961年，當時大都會博物館策劃台北故宮館藏在美國展出，65年後的今天兩館再續前緣。



他說，透過這次展覽一起分享與時俱進的文化視野，今年是故宮成立一百週年，感謝故宮長年對AIT支持多次接待美國國會高層訪賓。展現台灣在文化外交的恢宏氣度，再次恭喜故宮與合作夥伴促成這場精彩的展覽，讓台灣朋友走出家門就可以欣賞來自紐約最豐富的藝術饗宴。



賴清德致詞提到，他在擔任“行政院長”時核定新故宮計劃，編列核定新台幣100多億元經費，才能促成這次展覽。我們故宮博物院不只是要在深根地方，也要參跟國際。



賴清德說，感謝美國大都會博物館，總共81幅名作到台灣展出，對台灣來說非常感謝。另外特別要感謝今天從美國過來出席的大都會總監，以及台灣女兒馬唯中副主任。



賴清德說，感謝故宮博物院長領導的團隊，前後接洽兩年多，故宮博物院是國家重要資產。但是我們很清楚建館百年，以及到台灣一甲子都年代久遠，若不重新規劃整建，就會館如其名“故”。他當“行政院長”核定計劃新故宮計劃整建。



賴清德表示，舊建築改建第二展覽館，建立國際網絡中心，讓故宮博物院與國際知名博物館連結，今天來也是看成果。如果說對這次展覽有一絲絲幫助，就是他當院長核定新故宮計劃，核定100多億元，才能促成這次展覽，我們故宮博物院不只是要在深根地方，也要參跟國際，讓世界看到台灣，讓故宮不只是台灣故宮博物院，更是世界故宮博物院，這個價值會得到全世界是會大力支持。



《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》將在6月14日至10月12日於故宮第二展覽館登場。此次展覽展出梵谷、高更、雷諾瓦等38位藝術大師的81件真跡，主要畫風從印象派到現代主義的發展脈絡。



今天開幕記者會出席者除了賴清德、谷立言，還有故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰、余佩瑾；美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監Quincy Houghton、策展人Dita Amory、亞洲藝術部副主任馬唯中以及多個協辦與贊助單位。