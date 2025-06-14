館長上海直播破記錄　陳識明：傷綠抗中保台

前YT頻道比特王製作人、中國國民黨黨代表陳識明。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月14日電（記者 蔣繼平）網紅“館長”陳之漢10日啟程前往上海展開六天五夜行程，12日晚間吸引超過45萬人同時在線觀看，刷新台灣YouTube直播歷史最高在線人數紀錄。前YT頻道比特王製作人、中國國民黨黨代表陳識明接受中評社訪問表示，破45萬人同時觀看已達“現象級”，足夠去扭轉抗中保台的意識形態操作，對民進黨很傷，藍營討論兩岸議題、和平論述的空間會出現，要把握。



陳識明，1990年生，高雄人，過去曾參加挺扁運動、太陽花學運，直到2017年後加入國民黨並成為終身黨員，現為黨代表。他曾是90萬人訂閱的YouTube頻道“Bit King比特王出任務”製作人，現仍持續經營自媒體工作。



有關YouTube直播吸引超過45萬人同時在線觀看，陳識明表示，這個數字代表不只政治領域，還是跨領域，幾乎台灣有在使用YT的用戶都去看了，且從後台看影片總觀看人數有達300萬，代表涵蓋藍、綠、白不同的政治光譜都在觀看，連不關心政治的普通人、退休的阿公阿嬤、菜市場阿姨都看到這個影片，才會有這樣的流量。



對於館長這次去上海行直播達到的效果，陳識明表示，基本上已經可以去扭轉民進黨政府在抗中台這塊的意識形態操作，因為YT直播達到45萬人同時觀看，已經達到“現象級”的等級，一般在台灣政治評論圈，尤其在台灣有做YT直播，通常能破萬人同時觀看的，就代表是“大台”的直播主，而且通常是百萬訂閱等級的YTR才能做到。



對民進黨的殺傷力有多大？



陳識明表示，對民進黨來說也是一個風向球，民進黨裡面一直都有所謂的知中派、接觸大陸的人，堪稱新潮流“國師級”人物的民進黨元老洪奇昌這時被報導人在北京，賴清德也要與藍白兩黨主席展開“國是會議”，突然很急，關鍵或許都是館長訪陸直播大成功帶來的連帶效應，因民進黨長期認知作戰被打破，或許正在重新調整中。