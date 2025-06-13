黃國昌批府方邀約說不清　質疑賴溝通誠意

民眾黨主席黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月13日電／賴清德邀請中國國民黨朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌18日共商“國是”。民眾黨主席黃國昌13日表示，目前整體安排不僅資訊混亂、流程不明，“總統府”對外說法更是反覆不一，讓人質疑“總統府”到底有無誠意溝通，還是只是做做樣子，藉“國安”情勢簡報之名進行政治操作。



《中時新聞網》報導，黃國昌指出，對於“國安會議”是否由賴清德親自主持、會談議題為何、是否直播公開，全都語焉不詳、避重就輕。他說，“我們至今處在一個資訊極度混亂、不透明的狀態。”



黃國昌表示，賴清德520就公開表示將邀在野領袖進行對話時，民眾黨第一時間即正面回應，表示願在無預設立場、無任何前提的情況下，就台灣當前面對的重大挑戰、以及人民關心的各項議題進行坦率討論。然而如今“總統府”的處理方式，與520的承諾背道而馳。黃批評，民進黨政府天天高喊要打擊假訊息，結果真正在製造假訊息的，反而是“國安會”副秘書長，還出面大言不慚地說“‘國安′資訊怎麼可以直播”，完全錯置焦點、模糊核心。



黃國昌表示，民眾黨不願意將這場會談操作成政治攻防，更不會預設立場，只希望在公開透明、人民能夠檢視的基礎上，回歸實質討論。若政府真有誠意，應明確說明會議主題與流程，釋出與在野坦誠對話的誠意，而不是遮遮掩掩、自我矛盾。



除了“國是會談”資訊混亂，民眾黨團13日也正式提案，要求將“立法院”第三會期延長至8月31日。黃國昌批評，目前尚有大量重大法案未完成審議，民進黨卻急著在7月31日休會，根本是把“國會”當度假會館，讓人民觀感極差。他說，“人民每天都在上班，民進黨‘立委′是要休長假，還是準備搞大罷免？”



黃國昌指出，民眾黨近期推動的高關稅調整、司法改革、廢除“監察院”修憲案等法案，都亟需審查推進，民進黨卻對延會提案反應冷淡，甚至將在野提案貼上“政治陰謀論”的標籤，這種做法不只拉低台灣民主水準，更讓人民看清民進黨已經全面喪失自我要求。



對於廢除“監察院”案，黃國昌也宣布，民眾黨已完成29位“立委”連署，正式成案送交“立法院”。他強調，廢除“監察院”是民眾黨長期主張，也是柯文哲2024年政見的重要一環。如今“監委”制度形同虛設，甚至成為執政黨打手，包庇自家人、監守自盜，不僅濫權使用公務車，還多次對民眾投訴視若無睹，早已徹底喪失社會信任。



黃國昌重申，台灣人民受夠了這群“巨嬰監委”，還在領著高薪對人民說“何不食肉糜”。他呼籲“立法院長”韓國瑜儘速組成“修憲”委員會，完成審查程序，不要讓這個案子在程序上被拖延。他也透露，雖尚未與國民黨主席朱立倫溝通，但已有多位藍營委員表達支持，對推動跨黨共識深具信心。