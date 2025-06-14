蕭旭岑：兩岸衹有走向“和”的空間

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）針對中美台關係，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問表示，台灣並非美國核心利益，以色列才是，當中東局勢改變，美國介入兩岸衝突的可能性便降低非常多，未來兩岸衹有走向“和”的空間。況且，中美關稅談判順利，賴清德就沒有將兩岸關係帶往“戰”的方向的空間，若一意孤行，美國會有所動作。據他瞭解，賴之所以今年520演說未提兩岸，只在媒體提問時回應，背後受到美國很大的壓力。



蕭旭岑說，若“賴政府”想往兩岸和的方向走，陸委會應該解除現在兩岸間的很多限制，包括禁團令、赴陸旅遊橙色警示燈號、對赴陸交流的民間人士恐嚇打壓等，這些都是觀察指標。



蕭旭岑，台灣南投縣人，政治大學新聞研究所碩士，中國國民黨籍，曾任“總統府”副秘書長、“總統府”馬習會小組執行長、“總統府”資安會資安長、國民黨發言人、國民黨文傳會主委、央廣電台副總台長兼新聞部經理、中國時報政治組副主任兼“國會”線召集人等。



蕭旭岑接受中評社訪問表示，美國的核心利益非常簡單，從二戰後美國在全世界的核心利益衹有3塊，一是北約，二是日本，三是以色列，北約是美國主導，日本有美日安保條約，以色列就更不用說了，這些才是美國最優先的核心利益，而台海只是美國次要的利益，否則美國會把主力放在台海，更何況美軍也漸漸從沖繩撤軍移出第一島鏈，就更能證明台海並非美國最優先的利益。



蕭旭岑說，美國逐漸放掉台海的利益，主因是中國大陸的軍力已超過其控制，再加上軍事型態的改變，航空母艦的角色已不如過去重要，包括超音速導彈的發明等都已經改變戰爭型態，美國可能知道至少第一島鍊並非其優勢戰場。種種跡象顯示，台灣寄望自己地理位置的重要性，期望美國介入台海，這種迷思必須打破，更何況台積電赴美投資更是一個重大轉變。



蕭旭岑認為，當台積電赴美投資後，台灣就真的變成特朗普口中的“筆尖”了，我們要認清世界局勢，當我們並非美國最優先的核心利益時，不能硬是認為自己就是美國的核心利益，這樣只會把台灣廣大的老百姓拉向戰爭邊緣。

