賴清德與曹興誠開會　沈伯洋：瞭解罷團狀況

綠委沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電／大罷免將進入第三階段，今有媒體報導，主控民間罷免團體的聯電創辦人曹興誠12日晚上賴清德會面，商談綠營與罷團整合催票，民進黨不分區“立委”沈伯洋也在場。



民進黨針對此事回應，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規劃中。



沈伯洋13日受訪回應表示，只是去向賴清德更新大罷免局勢跟分析最新情況，賴清德原則上不適合、也不會站上第一線，而公民團體與民進黨中央的合作則是持續進行中，賴清德也僅只是關心目前罷免情況去傾聽。



《上報》報導日前披露，主控民間罷免團體的曹興誠5月底曾與民進黨秘書長林右昌會面，2人碰面原本是談第三階投票合作策略，2人談不到30分鐘不歡而散，曹更致電府秘書長潘孟安要民進黨換個人來談。



報導指出，民進黨誠意十足，溝通直接更上層級，曹興誠直接與兼任黨主席的賴清德直接面對面談。



為罷藍委出錢出力的曹興誠6月初曾在網路節目《下班瀚你聊》指出，在兩、三個月以前，第一階段連署還沒有完成的時候，曾跟賴清德談過，互相瞭解對方的立場，賴清德立場是民進黨不能在前面推動罷免，民團自己去推動，到相當的時候，當然就是民進黨的責任了，還是必須要下來，這是以前建立的默契。



沈伯洋13日表示，他們只是去跟賴清德報告目前大罷免情勢，更新資訊，因為黨部目前已經全力配合協助，但是罷團這邊也有自主性的活動規畫，避免黨中央與公民團體之間的行程、規劃互相衝突，因此有需要出手協助，昨天跟賴清德見面也是更新狀況與報告相關報告。



沈伯洋表示，昨天黨與罷團的會面，最主要還是針對後續第三階段如何協助進行溝通，因為罷團很有自主性，有很多自己要辦的活動，雖然民進黨是從旁協助，但民進黨也要確定哪方面的協助是罷團需要的，以防提出的方案與罷團發生衝突。



沈伯洋說，後續進入第三階段後，協助的部分會由民進黨中央黨部主導，再由地方黨部以及地方議員提供協助。