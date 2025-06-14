陳識明：黨外平台助攻抗罷　館長有指標性

中國國民黨黨代表陳識明。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月14日電（記者 蔣繼平）全台大罷免藍綠“立委”分別成案31比0，藍軍大潰敗。前YT頻道比特王製作人、中國國民黨黨代表陳識明接受中評社表示，要掀起藍營支持者出門投票動力，從最近親綠名嘴吳靜怡踢館藍委徐巧芯翻車案例，“去把側翼抓出來辯論”或許是個契機。另外，或許更可期待“黨外在野大聯盟”發起人之一的網紅館長陳之漢返台後，是否更加著力此平台進而產生質變？可能會是民進黨大罷免失敗的重要因素。



根據“中選會”的說法，罷免第三階段投票可能落在7月10日至8月19日之間的周六，藍軍拉警報。



陳識明，1990年生，高雄人，過去曾參加挺扁運動、太陽花學運，直到2017年後加入國民黨並成為終身黨員，現為黨代表。他曾是90萬人訂閱的YouTube頻道“Bit King比特王出任務”製作人，現仍持續經營自媒體工作。



對於藍軍抗罷有無良策，陳識明表示，最近注意到藍委徐巧芯7日舉辦“松信進行式”反罷免活動，親綠的政治評論員吳靜怡現身踢館結果翻車，從這件事他發現或許是“國民黨的契機”，因為媒體圈都在傳徐巧芯因為此事民調加了4%到6%，所以“去把側翼抓出來辯論”或許是一個辦法。



陳識明舉例，譬如藍委牛煦庭可對上無黨團結聯盟的桃園市議員于北辰，藍委葉元之可以去對上親綠網紅牙醫史書華，各區藍委可以把公開宣戰做辯論，氣勢上會極大加分。因為從徐巧芯的成功案例來看，必須要做出改變，畢竟只有在戰場上加分，國民黨的群眾、藍營支持者才比較大幅度被催出來投票。



陳識明提到，有藍委在串連中常委爭取延後主席選舉，黨主席朱立倫對罷免戰無法置身事外，也可能是朱的政治生涯最後一戰、也最關鍵一戰，既然“立院”藍黨團普遍共識是希望延後主席選舉，讓朱立倫帶領打這一仗的話，那就是全力以赴，就希望朱主席有辦法幫助藍委。



對於朱立倫操盤大罷免，陳識明認為，以他一個黨代表身分，除了朱立倫本身的作為外，他會更期待館長與黨外在野大聯盟可以走到什麼樣的地步，會更期待黨外在野的勢力在之後大罷免第三階段過程的發揮。