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馬英九啟程訪大陸　明出席海峽論壇
http://www.CRNTT.com   2025-06-14 11:19:48


馬英九今啟程四度訪陸，入關前向媒體揮手致意。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社桃園6月14日電（記者　盧誠輝）馬英九14日到27日第四度訪問中國大陸，今日啟程前往廈門，15日將首度出席“第17屆海峽論壇”。馬英九今日上午9時10分抵達桃園機場第二航廈出境大廳，在發表簡短談話後，隨即入關準備登機前往福建廈門。

　　馬英九今日率領馬英九基金會“大九學堂”學員再度訪問大陸，一行人將搭乘上午11時10分的廈門航空MF－888班機，從桃園機場起飛，預計13時05分抵達廈門高崎機場，展開為期14天的訪陸之旅。
 


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