中評觀察：講不清楚的邀約　背後有何玄機？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（評論員 林淑玲）府方邀請在野黨領袖18日“共商國是”，因提供的資訊不明，中國國民黨、台灣民眾黨都怕是“鴻門宴”遲未允諾。以台灣尖銳的政治氛圍，順利推進可能性不高。若府方只是表態邀了在野領袖，最後沒有成局，那麼是要表達什麼？甚或是做給誰看？



藍白兩黨秘書長都是在12日接到府秘書長潘孟安電話告知，邀約黨主席與秘書長“共商國是”，重要資訊付之闕如，隔了一天，還是沒進一步訊息。民眾黨主席黃國昌就砲轟，是否由賴清德親自主持？會談議題為何？是否直播公開，全都語焉不詳，到底有無誠意溝通？



根據綠營的說法，這項邀約是起於賴清德520就職周年記者會提到，指示“國安”團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要“國安”情勢簡報，期望朝野政黨領袖“共商國是”。



賴清德的說法外界聽起來，“共商國是”與“國安情勢簡報”，應是兩件事。“共商國是”乃朝野領袖峰會，尋求化解歧見，解決問題。“國安簡報”則是聽取相關部門報告；“國安會”副秘書長徐斯儉日前受訪時就提到，聽取“國安簡報”的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。



“國安簡報”一般應是由“國安會”秘書長吳釗燮主持，安排藍白領袖聽取區域、兩岸情勢簡報，賴清德未必出席；若是朝野領袖峰會，當然是賴清德出來與朱立倫、黃國昌坐下來談。府方這次的邀約究竟是哪一項？



從藍白的說法，這邀約的確有點懸疑，如果府方視在野領袖是貴客，一般流程應是先把活動內容、參與者、流程講清楚，再協調三方都方便的時間。怎會連府方誰要出來都不知道，就要在野領袖同意參與。況且若不是賴清德親自出來談，怎算是“共商國是”？若從時間流程，“共商國是”與“國安簡報”結合似過冗長，不太可能。