劉子利：爭親美疑美無意義　該認清國際情勢

國民黨台南仁德區黨部主委、台南應用科技大學行銷學兼任副教授劉子利。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月14日電（記者 蔣繼平）近期美國不斷示警中國大陸很可能在2027年攻打台灣。中國國民黨台南仁德區黨部主委、台南應用科技大學行銷學兼任副教授劉子利接受中評社訪問表示，美國總統特朗普在中美貿易談判把台灣當成最後籌碼交易出去的氛圍越來越明顯，台灣應該做的就是認清國際情勢，繼續親美、疑美兩派打來打去已無意義，如果台灣失去利基，命運就是從棋子變棄子，完全任人宰割，這是不對的。



劉子利，台灣師範大學社會教育學系學士、中正大學成人教育碩士、英國威爾斯卡地夫大學休閒教育博士。



劉子利表示，觀察近期中美領導人通電話及倫敦談判，美國沒有把台灣問題帶進來，第一，美國痛點就是稀土的問題，因為稀土管製造成美國國內的高科技、汽車工業已經缺貨缺原料，需要迫切解決問題，因此希望透過貿易談判解決中國稀土出口問題，避免問題複雜化。透過貿易談判，解決雙方歧見，這是第一個原因。



劉子利表示，第二原因，美國深刻瞭解到台灣問題就是中國最關心的問題，在整個貿易談判過程中才是底線，也就是未來很有可能，特朗普把台灣問題當成是未來與中國談判最後一個利基，希望幫中國解決台灣問題、或不管、或不在台灣問題上面為難中國，讓中國好好去解決問題。



有關外界近期關注台灣最後是否被特朗普交易出去，劉子利表示，美國奉行一中政策，為什麼，因為這就是實力原則，現在全世界承認中國有多少國家？承認台灣又有多少？既然國際上大部分國家都承認中國，美國當然不會違反這個大趨勢，那這件事情就告訴台灣你不能“台獨”，且“台獨”在國際上是沒有市場的。



劉子利表示，在這前提底下，在美、中兩強之間，台灣這麼小，不能一味靠攏某一方、一味抗拒某一方，這樣做就是自己削弱自己的地位，自己消滅自己的力量。簡單來講，親美要付出什麼樣的代價？多少年以來，台灣要買多少武器，美國又給過多少承諾？大陸打過來，美國真會派兵過來台灣幫忙打大陸嗎？不會。



劉子利表示，在這麼艱困的情形之下，台灣應該扮演的不是“抗中”、也不是親美，而是要認清國際現實，也就是說台灣要站穩立場，不諂媚，也不膨風自己有多厲害，就是有多少實力、做多少事、講多少話，該妥協就妥協，該爭取就爭取。但現在“賴政府”是完全親美，美國講什麼就做什麼，完全任人宰割，這是不對的。