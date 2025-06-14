李易修：館長現象是對抗中保台的極度疲乏

時事評論員李易修接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）台灣網紅“館長”陳之漢10日赴大陸進行為期6天5夜的旅遊與直播行程，引發效應外界關注。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修向中評社表示，館長的效應代表了台灣民眾有一口悶氣需要抒發，當政治上找不到直接出口，而民進黨又更加打壓時，就會轉向民間，館長剛好承接了這一股氣。



李易修說，大家來看館長上海直播，很多就是來看青鳥笑話，來看民進黨崩潰的，因為受夠他們整天“抗中保台”綁架全台灣，大家樂得看青鳥崩潰，因為對“抗中保台”很疲乏、非常疲乏，民眾渴望知道，如果不要民進黨的話，兩岸真的有這麼多撕裂嗎？



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並在2020大選時力挺代表國民黨參選的韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片。



網紅“館長”陳之漢和團隊人員10日晚飛抵上海，一到浦東機場就開始YouTube直播，並強調全程直播，引起熱議。館長在過程中的頻道直播，12日晚他與已故藝人大S前夫汪小菲共進晚餐，吸引超過43萬人同時在線觀看，創下台灣YouTube直播史上最高同時在線人數紀錄。不僅台灣，在大陸網民圈也掀起一陣旋風。



李易修對此接受中評社訪問時指出，這次館長的直播效應是“天時、地利、人和”三者合一的結果。從直播數據來看，他甚至超過之前在大陸最紅的“甲亢哥”，那時頂多YouTube 17萬人觀看，而館長這次卻達到45萬人同時在線，能量之大，遠超各方預估，尤其是民進黨完全低估了這波反彈聲浪。



他說，民進黨錯失了防範的時機點，一來沒在事前阻止館長前往，二來也未進行高強度的政治攻擊，是對社會氛圍的誤判。而這波效應也和民進黨近期的另一個政治爭議有關，即綠營“抗中指標人物”沈伯洋的父親被爆出曾在大陸賺“紅錢”，這種雙重標準進一步激發了民眾的不滿，反而加乘到了館長身上，產生了“共伴效應”。