館長古裝上海體驗宮廷晚宴　自嘲氣場不適合

館長換上古裝體驗沈浸式宮廷晚宴，自嘲氣場不適合穿古裝。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月13日電／網紅“館長”陳之漢10日啟程赴上海、杭州進行6天5夜旅遊直播，13日晚間在上海體驗在大陸超紅的沈浸式宮廷晚宴。館長入境隨俗換上一身古裝，一入座就被服侍淨手、薰香等一系列體驗，讓館長用餐時連連直呼“超屌”，把餐飲業做到了極致，台灣應該也要有一家這樣的餐廳。



不過，換上古裝的館長也打趣自己道，他完全不適合換古裝，非常的猥褻，哈哈哈⋯⋯館長也說，服務生送菜都會說“公子你好”，以前當官就是這樣子。餐廳的服務生似乎都有特別挑選過，現在台灣的服務業不好做，如果要在台灣經營同樣餐廳，用餐收費恐怕會是2倍，不然划不來。



對於用餐體驗，館長直呼，CP值太高了，看一場表演又有飯吃，演奏現場live， 還有表演，真的值得。感覺他們很敬業，做什麼像什麼，器皿也很講究，整體上菜服務的服務感、視覺感，把餐飲業做到極致。



本身經營健身房的館長，10日出發前往上海；11日前往徐家匯、外灘南京路、夜遊黃浦江；12日行程為朱家角、豫園老城隍商圈；13日赴陸家嘴、東方明珠，晚上體驗沈浸式宮廷晚宴；14日搭高鐵到杭州一日遊，遊西湖、明清河坊街等；15日則到靜安寺遊覽，並返台。

