中評關注：賴晤罷團消息見光　派系內鬥？

府方打電話邀請在野黨的同一天，賴清德與罷團會面，聽取罷團說明罷藍委進度。（照片：民進黨資料照） 中評社台北6月14日電（記者 黃筱筠）就在“總統府”秘書長潘孟安拋出邀請在野領袖進行“國安”簡報的同一天晚上，賴清德與力助罷藍委的聯電創辦人曹興誠見面，隔天消息就曝光，在場的綠委沈伯洋也證實了。綠營強調對在野黨遞出橄欖枝，另一方面賴又與罷團密切接觸。一邊打人、一邊拍拍，這讓在野黨怎麼信任“賴政府”。會面消息傳出，惡化朝野氣氛，是不是黨內其他派系其實也不想讓大罷免大成功，避免賴權力一把抓。



英系台北市議員洪健益日前就在電視政論節目爆料，賴清德曾和罷團領銜人開會，過程中賴清德以傾聽為主，並未主導罷免團體相關事務，遭到民進黨駁斥。沈伯洋昨日則提及他12日與曹興誠向賴清德說明罷免最新情勢、以及罷團未來規劃等，只是去更新罷免最新狀況，賴不會站到第一線。



沈伯洋的說法與洪健益相差不大，賴是否只有一次與罷團會面，令人質疑，且賴清德扮演的角色到底是“罷免影武者”，還是“罷團協助者”，兩者之間很難界定。



潘孟安12日致電與在野台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨主席朱立倫溝通，希望在18日會面，進行“國安”簡報。但就在同一天晚上，賴清德與罷團會面，這不是赤裸裸打臉在野黨嗎？一邊大動作罷免在野黨“立委”，一邊又拉攏在野黨要進行“國安”簡報，“賴政府”立場上非常怪異。



“賴政府”可能會認為只是對在野黨進行“國安”簡報，並非舉行“國是會議”，也不是要朝野和解。在大罷免朝野撕裂狀況下，賴又何必要進行“國安”簡報，是要拉攏在野黨一起反中、抗中嗎？



賴清德與罷團會面的消息曝光，並不利執政黨邀集在野黨進行“國安”簡報，只會讓朝野氣氛更不好。因此，這個消息在會面隔天就曝出來，顯得有點不合理，似乎是在拉賴清德後腿。不願意讓賴成功邀集在野黨進行簡報，拉抬賴領導人氣勢。且賴清德若跳上罷免第一線，很可能衝高藍綠對決氣勢，對於藍營優勢“立委”選區罷免投票不利。這個消息在朝野陣營正在凝聚共識，決定是否進行“國安”簡報之際爆出來，這個時間點感覺是有心人的刻意之作。



大罷免如果讓民進黨席次過半，外界評估會拉抬賴清德的氣勢，甚至一路到2026、2028大選；相反若民進黨席次未過半，賴未來政治能量大大削弱，對於2026選舉提名，很可能都會失去主導性，更遑論2028初選黨內很可能出現挑戰者。