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中評鏡頭：馬英九四度訪陸　台灣青年超期待
http://www.CRNTT.com   2025-06-14 11:35:18


馬英九基金會執行長蕭旭岑和“大九學堂”學員寒暄。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社桃園6月14日電（記者　盧誠輝）馬英九14日到27日第四度訪問中國大陸，今日啟程前往廈門，馬英九基金會“大九學堂”學員一早就到桃園機場第二航廈出境大廳報到，一行人有說有笑，對接下來長達14天的福建和甘肅之旅相當期待。

　　馬英九今日率領馬英九基金會“大九學堂”學員再度訪問大陸，一行人搭乘上午11時10分的廈門航空MF－888班機，從桃園機場起飛，預計13時05分抵達廈門高崎機場，展開為期14天的訪陸之旅。
 


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