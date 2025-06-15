中評關注：馬解開綠枷鎖　為和平負重前行

馬英九14日率領台灣青年啟程第四度訪陸前在桃園機場發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月15日電（記者 盧誠輝）馬英九14日到27日再次訪問中國大陸，展開為期14天的福建、甘肅之旅。馬英九出發前在桃園機場強調，兩岸青年是兩岸共同的未來，他期盼透過交流為兩岸和平貢獻一己之力。事實上，馬英九近兩年來已率領台灣青年四度訪陸，以實際行動解開民進黨全面封鎖兩岸交流的枷鎖，為兩岸和平負重前行。



馬英九卸任至今已超過9年，早已升格當外公的他，原本可以在家含飴弄孫，享受悠閒的退休生活，為何還要親自帶著台灣青年在兩岸間來回奔波？恐怕是和兩岸交流在民進黨長期執政下已幾乎全面中斷，賴清德上任後更是變本加厲，不斷挑釁大陸，導致兩岸陷入兵凶戰危的風險大增有關。



回顧馬英九首次訪陸的時間點是在2023年3月，他為了回到祖籍地湖南省湘潭縣祭祖，特地帶著四名姊妹同行，並率領馬英九基金會“大九學堂”的青年學子訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。



當時面對綠營的批評與質疑，馬英九僅是淡淡地說，從他三十多歲兩岸破冰時（1987年開放兩岸探親）就想回大陸祭祖，但等了36年才有機會。馬英九後來在南京中山陵發表談話時表示，兩岸人民一定要共同努力、避免戰爭以求國家復興，強調兩岸和平的重要性。



馬英九在首次訪陸行程後也透過馬英九基金會邀請陸生團來台，並在2023年7月促成包括來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學和湖南大學等五校的陸生團訪台，馬英九更親自出面全程接待。



馬英九第二次訪陸則是在2024年4月，同樣率領“大九學堂”的台灣青年訪問廣東、陝西與北京等地，參訪包括孫中山故居、黃花崗七十二烈士紀念公園等地，並出席祭軒轅黃帝陵大典，行程結束前還在北京舉行眾所矚目“習馬二會”。

