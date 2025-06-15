黃國昌搶救高虹安　力保白營唯一執政縣市

民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日下午將到新竹市和已退出民眾黨、停職中的新竹市長高虹安合體，全力宣傳反罷免，力保白營在全台唯一執政縣市優勢。這是高虹安遭綠民團發動罷免後，黃國昌首度到新竹市為高虹安站台合體，因此備受外界關注。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，2024年7月一審被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，新竹市長遭停職。高虹安在宣判後宣布退出民眾黨。目前新竹市代理市長邱臣遠為民進黨籍原新竹市副市長，高虹安罷免案若過關，“內政部”將隨即指派代理市長，民眾黨將失去唯一執政縣市。



綠民團發起的高虹安罷免案將進入第三階段，投票對決。



民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，包括黃國昌、高虹安、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨“國家治理學院”主任翟本喬、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、民眾黨新竹縣市議員李國璋、林碩彥、宋品瑩等人都將上台宣講。



今天新竹市是個艷陽高照的好天氣，體感溫度高達37度，在炙熱的天氣下，相當考驗民眾黨在新竹市的動員能量與高虹安的反罷免士氣。下午4時活動開始前，現場聚集逾200名支持者，黃國昌預計在下午6點時抵達現場和高虹安合體同台宣講。



新竹市雙罷連署（高虹安、鄭正鈐）第2階段從3月5日啟動，在5月4日截止，依新竹市總選舉人數10%估算，罷免鄭正鈐第二階段連署門檻須達3萬5465份，罷免高虹安第二階段連署則須3萬5076份。而新竹市選委會4日晚間公布共收受新竹雙罷團體10萬4515份第二階段連署書，其中，鄭正鈐有5萬3197份，達第二階段連署門檻的150%，高虹安則有5萬1318份，達第二階段連署門檻的146%。



新竹市選委會經過40天的審查其後，已在13日二階連署截止日告知新竹市罷團，不會再寄發任何補件通知公文，也代表著新竹市雙罷免案已正式成案，將進入第三階段罷免投票，“中選會”則將在6月20日正式公布罷免投票日。