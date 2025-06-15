白營新竹3議員抗罷車輪戰　拒官派代理市長

民眾黨籍新竹縣市3位議員李國璋、林碩彥合宋品瑩輪番上台宣講，主打高虹安政績抗罷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，活動一開場便由民眾黨籍新竹縣市3位議員李國璋、林碩彥合宋品瑩輪番上台宣講，3人都主打新竹市的政績反對罷免停職中的新竹市長高虹安，並呼籲新竹市民一定要站出來投下“不同意”罷免選票。若讓民進黨推動的大罷免成功，將由“中央”指派一位沒有民意基礎的代理市長到新竹市來。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，2024年7月一審被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，新竹市長遭停職。高虹安在宣判後宣布退出民眾黨。目前新竹市代理市長邱臣遠為民進黨籍原新竹市副市長，高虹安罷免案若過關，“內政部”將隨即指派代理市長，民眾黨將失去唯一執政縣市。



綠民團發起的高虹安罷免案將進入第三階段，投票對決。



民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨“國家治理學院”主任翟本喬、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、民眾黨新竹縣市議員李國璋、林碩彥、宋品瑩等人都將上台宣講。



民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，新竹市過去在民進黨執政時期，不斷借短債來還長債，導致新竹市的財務缺口越來越大，後來在高虹安上任後，謹守財政紀律，好不容易才把新竹市的財務缺口給補起來，他希望大家都能看到高虹安上任後市府團隊的努力與成績。



民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥指出，高虹安上任後，和國民黨籍新竹縣長楊文科一直保持良好關係與溝通管道，讓新竹市許多建設與政策都能一起推行，讓大新竹共好，這是過去民進黨執政時期所做不到的事情，他要選民一定要睜大眼睛，看看新竹市的改變。



民眾黨籍新竹市議員宋品瑩強調，高虹安上任後，已為新竹市還債超過新台幣45億元，並推動各項建設讓新竹市脫胎換骨。她強調，若讓民進黨推動的大罷免成功，將由“中央”指派一位沒有民意基礎的代理市長到新竹市來，所以她呼籲新竹市民一定要站出來力挺認真市政、努力還債的高虹安。