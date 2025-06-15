新竹藍白合作抗罷　鄭正鈐：勿讓綠獨裁得逞

本身也陷罷免苦戰的藍委鄭正鈐率領多位國民黨籍新竹市議員到場力挺高虹安。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，也被綠營發起罷免，將進入第三階段投票的中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐率領多位國民黨籍新竹市議員到場力挺停職中的新竹市長高虹安。鄭正鈐強調，若讓大罷免成功，就會讓民進黨一黨獨大和賴清德獨裁的野心成真，因此這一戰一定要守住台灣的尊嚴與未來。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，2024年7月一審被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，新竹市長遭停職。高虹安在宣判後宣布退出民眾黨。目前新竹市代理市長邱臣遠為民進黨籍原新竹市副市長，高虹安罷免案若過關，“內政部”將隨即指派代理市長，民眾黨將失去唯一執政縣市。



綠民團在新竹市發起雙罷，高虹安、鄭正鈐罷免案都將進入第三階段，投票對決，藍白合力搶救。



鄭正鈐表示，大罷免這一戰一定要保住新竹市的尊嚴與未來，也要保住全台灣的尊嚴與未來，現在就是新竹市的危機時刻，大家千萬不要沉默，一定要站出來守住新竹市的建設，不要讓民進黨“立法院”黨團總召柯建銘想當“立法院長”的野心成功，也不能讓賴清德的獨裁成真。



鄭正鈐指出，相信大家都看到這幾天“館長”陳之漢到上海去觀光旅遊的直播，但民進黨卻每天照三餐問候“館長”，“館長”也說他已有心理準備回台灣後會被民進黨清算找麻煩，他真的不知道為什麼台灣現在會變成這樣？所以大家一定要透過這次的反罷免，擋下賴清德的獨裁。



他提到，民進黨現在最惡劣的地方是，完全不管“立法院”通過什麼法案，不斷提出覆議來阻擋法案實行，當覆議案再次被“立法院”否決後，又去提出“釋憲”案，然後再來搞大罷免，一切的目的就只是為了達到民進黨一黨專政與賴清德獨裁的目的。



鄭正鈐強調，就他目前對民調的瞭解，大罷免民進黨的投票率會超高，但在野黨的投票意願卻比較低，而未來只要綠營的投票率超過25%，且同意票大於不同意票，罷免案就會成功，所以他呼籲大家一定要站出來投下不同意罷免的選票。