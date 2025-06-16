中評關注：府方邀約藏陷阱？藍白進退兩難

府方邀請在野領袖18日聽取“重要國安情勢簡報”。（中評社資料照） 中評社台北6月16日電（記者 張嘉文）賴清德透過府秘書長潘孟安致電邀請在野領袖18日進行“重要國安情勢簡報”，但藍白至今都未正式應允出席；除形式未明，主因之一更在府方將會面聚焦在“國安”可能隱藏陷阱，在野黨主席聽了“國安”資訊後，如何自處？後續會不會反被綠營拿來作文章，接下來在所謂“賴17條”相關修法時被掐住脖子只能背書，沒有否決的空間？



尤其台官方近日積極偵辦“共諜案”，已陸續有藍綠幕僚遭檢調查辦，值此時機，賴清德大邀在野領袖商談“國安”情勢，可能都是要朝相關方向操作。



更有甚者，如果藍白主席聽取‘國安“情勢簡報後，藍白不配合“賴17條”修法進一步收緊兩岸交流空間或加嚴審查等等，會不會反被綠營拿來當成操作大罷免柴火，一波不配合修法“藍委就是中共同路人”的攻擊，看來就會是綠營寫好的劇本。這些都讓這場所謂的朝野“共商國是”的會面，增添許多陰謀論和變數。



顯然朝野對此次會談內容的訴求有極大落大，藍白希望和賴清德一連串的內政議題，包括“行政院”統刪地方政府一般性補助款、大罷免能否停止、能源問題，以及台灣面對美國關稅如何應處等等，但賴只想和在野談“國安”，看來很難有共識。



所以，藍白對於是否出席此一會晤，至今態度保留，反映的不僅是對會面內容的不確定性，更可能是對政治操作風險的高度敏感。尤其，傳出在府秘書長潘孟安致電藍白秘書長邀約16日會晤的同一天，賴清德卻與罷藍委行動的主要推手曹興誠會面，瞭解大罷免的最新動態。一手戰、一手和，更讓人質疑，朝野會談是否只是表面，賴清德和綠營後續將對罷藍委推出更多招。



但藍白在野領袖現在面臨的狀況是，若拒不出席18日的邀約，又可能被操作成“拒絕朝野合作”等政治標籤。換言之，賴政府此番出招，將藍白推向進退兩難局面。一方面在野黨難以拒絕“共商國是”這樣的道德訴求，但另一方面又必須嚴防會中話語陷阱與日後政治追打的連鎖效應。