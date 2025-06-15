民眾黨助抗罷　高虹安開講黃國昌未同台

涉助理費案一審被判刑、停職的新竹市長高虹安強調大罷免非公民自主活動，而是民進黨發動的奪權與報復行動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，停職中的新竹市長高虹安上台宣講時強調，這場大罷免不是所謂的公民自主活動，而是由民進黨所發動的奪權與報復行動，她呼籲所有人都不應該沉默，一定要站出來投下不同意罷免的選票。



高虹安開講時，台灣民眾黨主席黃國昌並未同台，民眾黨8席“立委”也無人出席。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，2024年7月一審被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，新竹市長遭停職。高虹安在宣判後宣布退出民眾黨。目前新竹市代理市長邱臣遠為民進黨籍原新竹市副市長，高虹安罷免案若過關，“內政部”將隨即指派代理市長，民眾黨將失去唯一執政縣市。



綠民團發起的高虹安罷免案將進入第三階段，投票對決。高虹安今天抗罷開講，只談政績、反罷，沒有提到她進行中的官司訴訟。



民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨“國家治理學院”主任翟本喬、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、民眾黨新竹縣市議員李國璋、林碩彥、宋品瑩等人都輪番上台宣講。



高虹安致詞時表示，今天她站在這裡不是為了自己，而是為了新竹市這座城市和廣大的市民朋友，她感謝大家頂著大熱天到現場對她表達支持，也謝謝大家願意一起成為“新竹反罷保安隊”的一員，這讓她回想起兩年多前的選舉，她要感謝9萬8121位市民朋友當初選擇了她，讓她能成為新竹市長。



高虹安指出，大罷免不是什麼公民自主活動，完全就是在民進黨所發動的政治奪權與報復行動，她希望大家都能看清這個現實。而這場大罷免面對的不是敵人多不多的問題，而是大家是否選擇沉默的問題，這場選戰的關鍵也不在於對方的看板有多少，也不管對方的資源有多麼的撲天蓋地，而是在於想要新竹市安定的人有沒有站出來投票。



她呼籲，大家千萬不要觀望也不要沉默，因為當大家選擇棄權的時候，就會讓民進黨的惡罷得逞，一旦罷免通過，明年又要選一次新竹市長，等於新竹市在一年內要選兩次選舉，這樣會讓新竹市政無法推動。大罷免在新竹市已造成太多的仇恨與對立，她會努力守住這場罷免選舉，絕對不會讓民進黨得逞。



高虹安說，無論她這兩年多來有多苦，始終記得當初競選時對大家的承諾，市府團隊也非常努力兌現承諾，她拜託大家一定要站出來投下不同意罷免選票，因為現在大家只剩約2個月的時間，她希望能看到新竹市是穩定有愛的城市，也希望大家都能夠成為反罷免的種子。

