黃國昌新竹抗罷　號召守住柯文哲家鄉

民眾黨主席黃國昌(中)今日到新竹市助高虹安(右二)、鄭正鈐(右一)抗罷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動。民眾黨主席黃國昌壓軸宣講時頭戴“新竹反罷保安隊”帽子，現身力挺被停職的新竹市長高虹安，除痛批賴清德扭捏作態不敢承認大罷免就是由民進黨所發動的政治鬥爭，也高喊要小草全力守住民眾黨前主席柯文哲的新竹家鄉。



黃國昌也透露，他端午節當天悄悄來到新竹市，沒有讓任何人知道，他到柯文哲老家去看柯媽媽，當大家都在團聚歡度端午節的時候，柯媽媽不僅身體不好，還在擔心著被關押在土城看守所的柯文哲。他回憶。那天他在柯家坐了很長一段時間，但他不知道該用什麼言語來安慰柯媽媽，只能靜靜在旁陪伴，聽柯媽媽說話。



綠民團在新竹市發起“雙罷”，包括停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨“立委”鄭正鈐，兩人的罷免案將進入第三階段，投票對決。



黃國昌今天下午開講時，高虹安與鄭正鈐都站在台上。黃國昌表示，鄭正鈐在“中央”努力為新竹市爭取預算，高虹安在地方努力拚市政，卻都被民進黨罷免。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，2024年7月一審被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，新竹市長遭停職。高虹安在宣判後宣布退出民眾黨。目前新竹市代理市長邱臣遠為民進黨籍原新竹市副市長，高虹安罷免案若過關，“內政部”將隨即指派代理市長，民眾黨將失去唯一執政縣市。



民眾黨今日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨“國家治理學院”主任翟本喬、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、民眾黨新竹縣市議員李國璋、林碩彥、宋品瑩等人都輪番上台宣講。

