中評關注：國民黨迴避海峽論壇反而失優勢

馬英九出席海峽論壇與全國政協主席王滬寧握手合影。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月16日電（記者 方敬為）馬英九出席第17屆海峽論壇，為論壇倡議兩岸融合寫下歷史新頁，中國國民黨內部對論壇態度不一，黨中央顯然有意保持距離，今年與會層級降低，黨籍民代更因為民進黨發動大罷免行動，紛紛迴避。然而從網紅“館長”陳之漢的上海行造成轟動，到馬英九第4度赴大陸訪問的效應，其實更助民眾看透綠營“抗中保台”的真實面，藍營迴避兩岸交流，反而失去優勢。



第17屆海峽論壇15日登場，馬英九受邀出席大會開幕致詞，這也是首度有台灣卸任領導人與會，創下紀錄。國民黨方面，由於正值“立委”大罷免期間，為避免被綠營政治操作，黨中央採取保持距離策略，未按往例由副主席層級人士赴陸，只派大陸事務部主任林祖嘉與會。



國民黨近幾屆海峽論壇至少都有副主席層級率隊交流，第15屆論壇由副主席夏立言率代表團出席；第16屆海峽論壇則由副主席連勝文率團參加，甚至包括雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良率縣府交流團、“立委”陳玉珍與蘇清泉、陳雪生等藍營縣市長、民意代表與會。今年則低調許多。



面對“立委”大罷免第二階段連署，藍綠31：0的局面，國民黨不希望因為涉入兩岸議題，讓民進黨有政治操作的空間；但該思考模式，不只與綠營趨同，甚至可能陷入民進黨的政治框架當中。



國民黨選擇以綠營的思考方式行事，反而是自我放棄主控權，對國民黨未必加分，更有減分的可能，當國民黨沒辦法在兩岸溝通上發揮功能，藍綠基本無異。



網紅“館長”陳之漢赴上海旅遊直播所造成的“現象級”效應，就是一大反證，即使在民進黨執政之下，兩岸交流風聲鶴唳，館長仍無懼打壓，發揮其影響力推進兩岸交流，創下在線同時觀看直播的人數破40萬紀錄，其影響力反而讓民進黨感到壓力，越多人認識兩岸現狀，就越可能撼動綠營“抗中保台”的神主牌。