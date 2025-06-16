中評關注：黃國昌助高虹安反罷　相對謹慎

民眾黨主席黃國昌15日到新竹市為高虹安站台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨15日在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，民眾黨主席黃國昌首次現身協助涉貪瀆案一審被判有罪、停職中的新竹市長高虹安反罷。但高上台宣講時，黃並未陪同，黃宣講時也未舉起高的手要選民支持，從兩人互動可以看出，民眾黨對於處理與高虹安的關係較為謹慎。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，2024年7月一審被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，新竹市長遭停職。高虹安在宣判後宣布退出民眾黨。目前新竹市代理市長邱臣遠為民眾黨籍原新竹市副市長，高虹安罷免案若過關，“內政部”將隨即指派代理市長，民眾黨將失去唯一執政縣市。



綠民團在新竹市發起罷免高虹安與國民黨籍“立委”鄭正鈐，兩案都將進入第三階段，投票對決。



民眾黨在第二階段審查截止日（13日）後第一個周末，在新竹市舉辦大型造勢宣講活動，民眾黨所有新竹市黨公職幾乎全員到齊，和高虹安同樣面臨罷免投票的藍委鄭正鈐也率領一票中國國民黨籍新竹市議員到場站台力挺，繼續營造藍白合作反罷的氣勢。但民眾黨8位“立委”無人到場。



值得觀察的是，黃國昌3月30日到新竹市出席由民眾黨所舉辦的“人民要當家”全民問政宣講時並未和高虹安同台，15日是首次為了反罷免幫高虹安站台，但因這次活動是由民眾黨新竹黨部所主辦，從黃國昌和高虹安兩人的互動和活動流程安排，都可以處處看見有許多眉角存在。



首先是這次宣講活動，民眾黨8席不分區“立委”卻全都缺席，這和過去民眾黨舉辦宣講活動時營造的大團結場景似乎有些不同。再來是高虹安上台宣講時，黃國昌雖已到場，但卻未陪同高虹安上台，等高虹安宣講完後，她和鄭正鈐同時在舞台側面等待黃國昌上台，原以為三人會先在台下見面寒暄，但黃國昌卻從突然從舞台另一側直接上台，讓人也些詫異。