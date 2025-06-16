中評關注：台內需消費缺把火　仍卡兩岸觀光

陸委會拒絕大陸旅遊業者來台參加夏日旅展，這是過去少見的現象。（中評社 資料照） 中評社台北6月16日電（記者 鄭羿菲）網紅“館長”陳之漢15日結束赴上海觀光行程直播，過去幾日他每則直播都有150萬人次至225萬人次點閱，可見台灣民眾對赴陸旅遊充滿興趣。“賴政府”日前宣布拒絕大陸業者來台參與海峽兩岸台北夏季旅展，或是不願見到“館長效應”擴大，赴陸旅遊熱被帶起來。



海峽兩岸台北夏季旅展是由海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處與台灣旅遊交流協會合作主辦，自2018年以來幾乎每年都會舉辦，雖來台參展的大陸旅遊業者不能招攬散客，但不少台灣民眾都會索取文宣瞭解。



根據“觀光署”等相關統計，2024年3月至2025年2月合法出到大陸的旅行團，共有7290團、約18.3萬人次，但去年全年有277萬餘人赴陸，除了有擋不住的地下團，也有許多自由行客人。



“賴政府”“交通部觀光署”今年拒絕300多名大陸人士申請赴台參與2025海峽兩岸台北夏季旅展，陸委會解釋原因為，不符合專案申請“必要性”條件及兩岸觀光旅遊“雙邊對等”政策立場。再加上綠營從去年就開始對赴陸網紅“獵巫”，及近日每天瘋狂圍剿館長赴陸直播，都凸顯綠營無意在兩岸關係上著墨緩和，且要進一步遏止台灣民眾赴陸旅遊的想法，同時也將讓台灣民生經濟雪上加霜。



2025年台灣經濟燈號雖高掛黃紅燈，但民間內需消費已進入寒冬。據“主計總處”統計，第一季民間消費實質成長1.36%，但扣除民眾出境旅遊的消費，民眾在台消費的實質成長率僅0.07%。觀察相關數據，原因大致有三：一、第1季經濟成長率5.48%，住宿及餐飲業僅實質成長0.43%，代表民眾消費傾向出境旅遊花銷，2024年台灣觀光逆差就擴大逼近900萬人次。



二、美國對台課徵32%對等關稅的烏雲不散，台“經濟部”證實，美國視汽車貨物稅為非關稅障礙之一，讓台灣民眾期待對進口車降稅，延遲購買汽車、機車，從去年第4季開始，汽車新增掛牌數就以兩位數速度減少。三、外食費用增加。第1季的餐飲業營業額年增3.8%，但外食費上漲3.20%，扣掉物價上漲因素，餐飲業的實質成長很低。雖然第1季總薪資增加3.07%，但並非每個受僱勞工都加薪，因此減少外食。

