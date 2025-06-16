館長赴陸返台：兩岸要交流和平不要戰爭

館長赴上海直播6天5夜後在15日深夜返台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月16日電（記者 盧誠輝）台灣網紅“館長”陳之漢走訪上海直播引發兩岸關注，他15日深夜返台在桃園機場受訪時強調，他這趟去大陸是不是“和平大使”並不重要，重要的是兩岸要和平，兩岸要交流，我們不要戰爭，台灣人真的要學聰明，不要讓媒體帶風向，這就是他此行的目的。



館長結束6天5夜的直播行程，15日晚上7時50分搭乘華航CI504班機從上海浦東機場起飛，9時50分返抵桃園機場。因等候直播團隊一起領行李，館長直到約10時40分才走出桃園機場第二航廈入境大廳，包括“歷史哥”李易修和數十名民眾黨支持者在機場大廳不斷高喊“館長加油，你不孤單”來迎接館長。



館長隨後在桃園機場第二航廈入境大廳接受媒體聯訪表示，這一趟去大陸直播的心得就是，希望以後台灣人民可以用自己的腳前往大陸旅遊，用自己的眼睛去看看民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主是怎麼一回事？再用自己的耳朵去聽聽大陸人民對台灣的感覺是如何？還要用自己的鼻子和嘴巴去嚐盡大陸的美食，就會知道民進黨根本就是一個騙子。



館長指出，也許有人會說他去大陸當“和平大使”是自我吹噓，但他是不是“和平大使”並不重要，重要的是“兩岸要和平，兩岸要交流，我們不要戰爭”，台灣人真的要學聰明，不要讓媒體帶風向，這就是他此行的目的。他認為此行至少已讓70%到80%的台灣人看到真相，所以他想拜託全台灣民眾一定要重新去認識中國大陸。



他說，感謝有那麼多人到機場接機，他下一次去大陸之前，要先留在台灣阻止這麼愚蠢的大罷免，之後有時間再去大陸，他現在最重要的任務是先阻止該死的大罷免，他這趟去大陸被民進黨攻擊是他的榮耀，他根本不在乎，因為台灣不是民進黨說了算，台灣是台灣人的，不是民進黨的。



館長提到，未來有關反罷免，無論是國民黨的邀約，或是民眾黨主席黃國昌的邀約，還是跟歷史哥一起加入的“黨外在野大聯盟邀約”，只要大型活動有必要性，大家叫他站出來，他一定義不容辭，這就是接下來在這短短兩個月內他最重要的事情。