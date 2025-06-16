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館長赴陸直播返台 粉絲舉標語熱情接機
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2025-06-16 10:07:50
館長15日深夜返台時和接機的粉絲握手致意。（中評社 盧誠輝攝）
中評社桃園6月16日電（記者 盧誠輝）台灣網紅直播主“館長”陳之漢赴上海直播引發兩岸關注，15日深夜館長返台前，桃園機場第二航廈入境大廳已聚集數十名粉絲到場接機，許多館長粉絲高舉“館長加油”、“我們支持你”等標語，館長步出機場大廳，粉絲則不斷高喊“館長加油，你不孤單”來迎接館長。
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