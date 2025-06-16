AIT避難包曝備戰警訊？專家：8天癱瘓台灣　

中央大學管理講座教授梁啟源。（中評社 資料照) 中評社台北6月16日電／美國在台協會（AIT）日前呼籲民眾備妥緊急避難包，引發社會對台海局勢升溫的擔憂。專家指出，台灣現況高度依賴進口能源，一旦遭外部封鎖，最短在8天內恐面臨全面癱瘓的危機。



源經濟專家、中央大學管理講座教授梁啟源指出，台灣夏季天然氣用量大，但儲氣槽容量有限，僅能供應約8天，遠低於國際標準。他警告：“如果爆發戰事，能源供應中斷，電力系統將面臨重大風險，甚至無力應對。”



梁啟源也批評現行能源政策過於倚賴特定能源形式，能源轉型後的電源配比對能源安全極為不利。他呼籲政府應未雨綢繆，重新審視能源戰備與政策方向。



美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）11日透過臉書發布訊息，透過吉祥物“阿米牛”的貼文，呼籲民眾應隨時準備好避難包，以便在突發災害或緊急情況下迅速應對。在這則貼文中，阿米牛親自展示他的避難包內容，並點出其中7項必備品，包括：重要個人文件、飲用水與糧食、基本醫療與常用藥品、手電筒及必要電子裝備、保暖衣物與毛毯、個人清潔用品，以及手機充電器。貼文中還強調，提前備妥這些物品有助於在緊急狀況發生時保持冷靜、迅速行動，降低不必要的恐慌與混亂。

