民調：五成八不贊成大罷免　六成二會投票

三成六民眾贊成大罷免，五成八不贊成。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北6月16日電／財團法人台灣民意基金會16日發表“民眾對大罷免相關態度的最新發展”即時民調顯示，20歲以上台灣人，三成六贊成大罷免，五成八不贊成，6.4%沒意見、不知道。值得注意的是，兩成一民眾非常贊成，卻有三成九非常不贊成。



另外，民調詢問，“如果您的“立委”選區宣布進入罷免第三階段，到時候您會不會去投票？” 結果發現，45.6%一定會，17.2%可能會，13%可能不會，21.2%一定不會，1.6%沒意見，1.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，一定會去投票四成六，可能會去一成七，可能不會去一成三，一定不會去二成一。這項發現透露了一個重要訊息，那就是，未來實際上會參與大罷免投票者將不低於五成。



民調詢問，“一般說來，您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席“立委”的主張？”結果發現，20.5%非常贊成，15.4%還算贊成，19.2%不太贊成，38.5%一點也不贊成，4.6%沒意見，1.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成六贊成大罷免，五成八不贊成，6.4%沒意見、不知道。不贊成的人比贊成的人多21.8個百分點。值得注意的是，兩成一民眾非常贊成，卻有三成九非常不贊成。



這項發現傳達了兩個重要訊息，一個是台灣主流民意不贊成“大罷免”，另一個是贊成“大罷免”的人數相當可觀。

