被點名最容易被罷免！李彥秀揭2群人將影響

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北6月16日電／大罷免將邁入第3階段投票，中國國民黨5席台北市“立委”可能成案。台灣民意基金會董事長游盈隆曾分析，藍委李彥秀是最危險之一。對此，李彥秀坦言，反對罷免者是否會出門投票是關鍵，除了把基本盤催出來外，有些看不慣民進黨的中間選民、產業界人士也會出來。



根據《中時新聞網》報導，李彥秀15日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，31席面臨大罷免的藍委都很危險。因為反對罷免者雖然多，但就投票率而言，支持罷免者投票的意願仍較高，這是讓藍委很危險的關鍵。

