鄭成功第11代後人　詩人鄭愁予91歲辭世

著名詩人、東海大學文學院前榮譽講座教授鄭愁予辭世，享壽九十一歲。（中評社 資料照） 中評社台中6月16日電／著名詩人、東海大學文學院前榮譽講座教授鄭愁予辭世，享壽91歲。東海大學全體師生深感哀痛，並向詩人的家屬致以最誠摯的慰問與敬意。這位以《錯誤》一詩為人所熟知的華文詩壇巨擘，不僅以詩歌影響數代人心，也曾長年駐足東海校園，深耕文學教育與人文關懷。



鄭愁予為金門縣政顧問，20年前也將戶籍遷至金門族人戶內，縣長陳福海獲悉深表不捨交代文化局向家屬致意。



2004年，鄭愁予自美國耶魯大學退休。從1968年他離開台灣前往愛荷華大學開始算，他已居住美國30多年。他在2005年遷戶籍到金門定居。是因為透過中國近代史料找到了根，確認自己是鄭成功第11代後人，而金門，是鄭成功在海上征戰的根據地。2020年，由於妻子余梅芳過世後，鄭愁予有失智的狀況，無法再搭乘長途飛機，因此後來都居住於美國，沒再回到金門。



鄭愁予原名鄭文韜，1933年生於山東濟南，隨軍人父親來台，於新竹中學畢業後進入省立行政專科學校會統科就讀，後服役擔任預官，並曾任職基隆港務局。1968年赴美留學，進入愛荷華大學國際寫作班，取得碩、博士學位後，先後任教於耶魯大學、愛荷華大學及香港大學等校，桃李滿天下。



鄭愁予曾擔任東海大學駐校詩人與榮譽講座教授，他的身影常見於文理大道之間，或於文學院一隅與學生促膝而談。他不只是教詩的人，更是一位讓年輕人“在生活中看見詩”的啟蒙者。他以溫潤語調與浪漫氣質，引導學子在日常中發掘詩意，讓詩歌從象牙塔走入人心，也將博雅教育的靈魂寫進校園肌理。

