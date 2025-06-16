綠委：只要台灣撐更久　美日就會伸出援手

綠委賴瑞隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月16日電（記者 鄭羿菲）針對美國前太平洋總司令部、退役上將布萊爾（Dennis Blair）指中國大陸可能2027武力攻台是假議題。民進黨籍“立委”賴瑞隆16日受訪時仍稱，台灣需要有更多防衛性武器與防衛決心，大陸就不會輕舉妄動。只要撐的時間更長，美、日就會對台伸出援手。



中國大陸可能2027武力攻台的說法，今年再度被美國軍方高層提起。但上周來台參加台北政經學院基金會“2025台海防衛兵推”的美國前太平洋總司令部、退役上將布萊爾認為，如此說法更像是宣傳口號。



綠委賴瑞隆16日接受媒體訪問表示，2027確實是大陸的一個時間點，世界各國都在評估大陸的軍力能不能攻台，關鍵是來自台灣是不是有捍衛自我的決心。當台灣有更多防衛性武器，讓大陸不敢輕舉妄動，台海戰爭的機會就會大幅降低。



賴瑞隆強調，若台灣防衛能力強，能撐的時間更長，美國、日本等民主“友邦”就會對台伸出援手，最後大陸的行動就很可能失敗。也就是說，當台灣具備更強的自我保衛能力與決心時，當人民都願意為台灣這片土地全力打拚，大陸就不敢輕舉妄動。



賴瑞隆說，世界各國的軍事將領都再次提醒，當台灣的防衛能力更強，戰爭就不容易發動，和平從來不是乞求而來。他呼籲在野黨支持“國防部”各項軍購預算，讓美國、日本、歐盟等民主“友邦”知道台灣願意捍衛自己的企圖心。