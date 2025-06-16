陸2027攻台？美兩大退將說法差異

台海軍左營軍艦監控大陸桂林艦。（台軍方提供 資料照） 中評社台北6月16日電／中國大陸是否可能攻台，備受國際關注，也是近年來海內外分析、討論的重要主題。今年5月18日，美國眾議院“應對中共挑戰特設委員會”召開主題為“中國對台灣日益增長的侵略行為”的聽證會；委員會主席麥考爾（Michael McCaul）認為2027年確實是值得注意的關鍵年，美退將也直言必須重視軍售延宕問題，否則就無嚇阻力。但另位美國退役海軍上將、前太平洋司令丹尼斯‧布萊爾（Dennis Blair）近日則在台表示，目前並未觀察到大陸已確定2027年發動攻台的情形。



根據《中時新聞網》報導，麥考爾在該會中強調，中國大陸對台軍事威脅已“不再遙遠或理論化”，而2027年也象徵著本屆“國會”的任期終點，可能是美方推動有效嚇阻的最後完整會期。他說，美方必須立即填補在武器庫存、前線部署、後勤支援、網路防禦與台灣戰備等多項短板，並警告“遲來的嚇阻，就是沒有嚇阻力”。



在同場聽證會上，美軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也警告，美國對台軍售的效率低落，“對外軍售延誤”問題依然嚴重。他呼籲，美方應加快對台軍援，並考慮在台灣預置彈藥，建立類似以色列與韓國的軍備儲備機制，以提升突發衝突時的應變能力。



蒙哥馬利並指出，若美軍無法在衝突初期一至兩周內奪回制空權，台灣地面部隊將面臨被解放軍擊潰的高風險。他建議，美台應擴大聯合訓練與軍演，並將駐台美軍聯訓人數從現有約500人擴編至1000人以上，以強化軍事整合與台灣的實戰準備。



不過，美國退役海軍上將、前太平洋司令丹尼斯‧布萊爾（Dennis Blair）近日在台表示，2027年對他而言“只是個日期”，與其說是具體的攻台計劃，不如說是一個象徵性的時間點。他強調，美台雙方在軍事合作與戰備方面正持續進展，未來有機會在整體軍力上優於中國大陸，但台灣仍需強化自身的防衛與嚇阻能力。



布萊爾此次訪台是為參加由台北政經學院基金會、和平與安全中心與中華戰略暨兵棋研究協會共同舉辦的“台海防衛兵推”活動。他指出，中國解放軍近年積極推動軍事現代化，未排除以武力解決台灣問題，這也讓台灣有必要進一步加強防衛準備，並深化與美國之間的協同合作。

