賴邀藍白會談　黃國昌拋三不解憂設局下套

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月16日電（記者 鄭羿菲）“總統府”規劃18日邀請藍白主席赴府聽取“國安”簡報。台灣民眾黨主席黃國昌16日拋出三大不解，包括：一、賴只是要在野黨主席去聽報告？二、賴似乎僅將議題限定在“國安”專報，符合民眾期待的朝野領袖對話？三、民進黨一手抹紅民眾黨，另一手又邀閉門聽“國安”簡報，是在設局下套？



黃國昌提出三大不解後，媒體追問，府方若未有回應，18日是否仍參加？黃國昌強調，我們願意用最開放的態度持續溝通，民眾黨要把台灣人民的心聲讓賴清德清楚聽到，期待府方的回應。至於是否出席？黃則未正面回應，僅說，不會預設什麼前提做假設。



“總統府”秘書長潘奉安邀請中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌18日赴府聽取“國安”簡報。國民黨秘書長黃健庭昨天證實府方聯繫賴清德將全程參與，並會有綜合討論時段。



台灣民眾黨16日上午召開記者會，針對賴清德邀請在野黨主席共商國是一事，發表態度立場。出席者有民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修。



黃國昌提出三大不解，他表示，一、賴清德520向台灣民眾宣示的，是要邀在野黨領袖坦率真誠、交換意見、共商國事，但昨天下午“總統府”秘書長潘孟安所傳達的形式，感覺像是要在野黨主席去聽報告，為何會有這樣的轉變與落差？

