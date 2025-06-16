黃國昌：馬英九出席論壇　相信會捍衛尊嚴

台灣民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月16日電（記者 鄭羿菲）馬英九出席海峽論壇稱，中國五千年歷史合久必分，分久必合，兩岸渴望“和與合”，引來綠營全面攻擊。更有民進黨“立委”主張應依兩岸條例對馬進行查處。台灣民眾黨主席黃國昌16日表示，馬出席海峽論壇，他相信馬有其智慧與高度。除倡議和平交流與合作外，相信馬也會注意要捍衛“中華民國”的“國格”與尊嚴。



馬英九帶領“大九學堂”學子前往大陸訪問交流，6月14日他在參加海峽論壇會時談話指出，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，“台灣民眾渴望兩岸朝向和與合的方向”。馬也提及，“九二共識”取得的兩岸和平，是多數台灣人民支持的主流民意。



對此，陸委會卻批評馬英九呼應中國“一中原則”的“九二共識”政治主張，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場。綠委邱志偉則認為馬英九已背棄曾經的“總統”身分，他如此相信大陸領導人習近平，甚至一再勤跑中國附和北京言論，應該依照“兩岸條例”第33條之1的合作行為進行查處。



民眾黨16日上午召開記者會，由民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修，針對賴清德邀請在野黨主席共商國是一事，發表態度立場。