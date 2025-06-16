“監院”濫用公務車還未查　黃國昌轟腐臭不堪

民眾黨團總召黃國昌。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月16日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今天質詢“監察院”副秘書長王增華時，提及日前多位“監察委員”濫用公務車，被移送紀律委員會，但“監院”自5月28日說立即啟動調查後，至今已過19天，“監察院”仍未召開紀律委員會，黃怒轟“監察院”是欺騙社會，官官相護、腐臭不堪。



“立法院”司法及法制委員會今天排審“監察院”組織法”部分條文修正草案，把擔任“監委”須具備的資格範圍，刪除“曾任“立委”一任、“直轄市”議員二任、富有政治經驗等”條件，邀請王增華等相關單位出席。



黃國昌質詢時詢問，“監察院長”陳菊上任時說要當末代“監察院長”，請問“監察院”對自己成為末代做了什麼準備？王增華說，跟歷屆相同，行使監察職權。黃追問，有這個目標就要開始準備，還是隨便講一講，“監察院”對於自己成為末代，有什麼作為？王仍說“行使監察職權。”



黃國昌質疑，陳菊上任時說，未來“監察院”會更超然公正，請問有更超然公正嗎？王增華說，“監察院”一向超然公正。



黃國昌質詢聲量加大追問說，“監委”濫用公務車這樣有清廉正直？用公務車看牙醫、送寵物、送親友，請“監察院”告訴人民，這樣有清廉正直？

