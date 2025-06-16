“國安”簡報　林俊憲：大家同在一條船上

綠委林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台北6月16日電（記者 黃筱筠）“總統府”邀請在野黨主席18日舉行“國安”簡報，賴清德子弟兵、民進黨“立委”林俊憲今天回應表示，過去朝野之間缺乏互信，這次是賴清德釋出善意，中國國民黨主席朱立倫過去也提到過朝野領袖會面，這是非常好的開始，希望朝野摒棄個人恩怨，“大家都是在同一條船上”。



“總統府”規劃18日邀請在野黨領袖進行“國安”簡報，國民黨秘書長黃健庭昨天表示，已與“總統府”秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，關於賴清德全程參與“國安”簡報、討論議題不限“國安”等訴求，獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此表達正面立場。



林俊憲今天對此議題主動回應說，過去朝野缺乏互信，這次是賴清德釋出善意，朱立倫過去也提到過朝野領袖會面，這是非常好的開始，大家都是相同看法。“總統府”主動釋出善意，枝枝節節應該讓幕僚去解決，大家不一定都往負面聯想，應該是抓大放小，注重未來見面商討國家大政方向，這樣互信要累積建立。



他還說，大家都是在同一條船上，台灣是我們國家，要維護中華民國安全，朝野領袖要摒棄個人恩怨，就是朝野領袖見面建立共識。府方要讓在野黨領袖瞭解“國安”狀況，這個也是在野黨領袖要知道。



林俊憲表示，賴清德已經釋放善意，這也是國家期盼的方向，應該不分朝野領袖大家促成這次會面，而不是拆散。要放下個人成見，政黨領袖應該要促成這樣會談舉行才對。