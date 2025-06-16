藍黨團提朝野和解三方案　要賴別背後下毒手

藍委葛如鈞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月16日電（記者 張嘉文）“總統府”規劃18日邀請藍白黨主席進行“國安”簡報，但由於議程不清楚，加上討論主題尚未有共識等狀況，引來諸多揣測。對此，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，提出朝野和解三具體方案，包括一、立即停止惡鬥在野；二、立即停止惡鬥罷免；三、立即撥款一般性補助款。呼籲“賴政府”別再玩弄“人前手牽手，背後下毒手”的手段。



賴清德預訂18日邀在野黨領袖聽取“國安”簡報，但日前卻爆出賴當時先和大罷免主導人之一曹興誠、民進黨“立委”沈伯洋等人開會，討論有關罷免藍委的進度等狀況，引發外界質疑。



對於是否出席“國安”簡報，目前傳出國民黨主席朱立倫正面看待，民眾黨主席黃國昌則未鬆口出席。



國民黨團今天對此召開記者會，由“立委”葛如鈞出面表達黨團立場，他表示，國民黨團要呼籲賴清德與民進黨，不要再玩弄這種“人前手牽手，背後下毒手”的手段。這種兩面手法，只會讓民眾對民進黨及民進黨的執政更加的反感。



葛如鈞指出，明面上說要團結和解，但暗地裡仍在推動大罷免；幾天前還在跟曹董開會罷免事宜，竟然還以為大家都不知道，進行各種的解釋、隱瞞，賴清德如果真的想要好好坐下來談，根本就不該跟所謂的罷免團體再見面，還要促膝長談。

