綠稱：國民黨以海量行政優勢護航遭罷藍委

民進黨今天舉行“大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！”記者會。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月16日電／民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華今天共同召開“大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！”記者會譴責，國民黨以海量的資源及行政優勢護航，搭配以司法訴訟方式恐嚇罷團，以分化、破壞人格的行徑，企圖削弱罷免的力量，面對國民黨的打壓、霸凌，民進黨會做公民團體最堅強的戰友，併肩同行。



吳崢表示，近期國民黨台北市“立委”，不斷以揚言動用司法打壓，或是以市政行政資源優勢，針對罷免團體的活動、看板等公民自發行動進行刁難，上週末台北市長蔣萬安及副市長李四川頻頻與藍委合體，甚至出言抹黑罷團，國民黨“大鯨魚霸凌大罷免”事態非常嚴重。因此，民進黨要向社會宣示與公民團體並肩作戰，反霸凌、挺公民，譴責國民黨運用行政與司法打壓公民。



許淑華表示，近期公民團體面臨到國民黨“立委”極盡所能的霸凌打壓，其中“立委”許巧芯就是霸凌小市民的大“立委”，囂張行徑包含五大樣態，首先在連署期間，就傳出疑似對罷免小站查水表；日前更疑似洩漏個資，遭到踢爆後竟嗆對罷團興訟；隨後竟遭網紅打臉指出，徐巧芯自家就有既存違建；還包括以權力不對等的手段，檢舉下架罷團看版海報，或導致罷團海報被覆蓋；更不斷抹黑公民，以邪教愛投票等言論來言語霸凌羞辱。

