議員總質詢造型特殊　諷屏東縣長慈禧太后

無黨籍屏東縣議員蔣月惠16日進行總質詢後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月16日電（記者 蔣繼平）屏東縣議會正在進行第20屆第5次定期會總質詢。無黨籍屏東縣議員蔣月惠16日再度精心打扮進行質詢，她頭戴一頂寫著“依法行政”帽子，前後身披寫上“慈禧太后”的大字報，造型呈現有如清代“朝服、朝冠”的意象，還現場吟詩諷刺時政，引起關注。蔣月惠受訪強調並非作秀，而是反映綠營執政下的現實、諷刺權力的傲慢。



66歲的蔣月惠是政治素人出身，2014年第四度無黨籍參選並當選縣議員至今，經常在臉書上開直播關注社會及弱勢族群等議題。



蔣月惠16日縣政總質詢開場還先唱了一首自創詩，內容提到“慈禧太后周縣長，依法行政傳徒孫，一聲令下奉聖旨，斥抗議違法亂政，國民兩黨一家親，中央不爽删預算，全國最高屏東縣，核料指定放南境，慈禧小米超無能，三等公民在屏東，政令如山百姓窮，屏東何時脫苦中。”



“行政院”統刪地方的一般性補助款，刪減率高達27.3%，引發地方強烈反彈，刪減金額以屏東縣的新台幣52億元最多。蔣月惠質詢問說“中央大砍預算，會舉債嗎？還是會帶頭去抗議嗎？還是吞了呢？”民進黨籍屏東縣長周春米則回答“會採集中支付，目前還沒有到舉債。”

