竹市府直播反罷宣講惹議　邱臣遠：深自檢討

新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月16日電（記者 盧誠輝））台灣民眾黨昨日下午在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，但卻透過新竹市政府臉書直播引發爭議。中國國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡今日總質詢時也提及此事，要求市府不應再讓類似情況發生。對此，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，會加強管理、深自檢討。



民眾黨昨日下午在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，除透過民眾之聲YouTube和高虹安臉書粉專直播外，新竹市政府官方臉書竟也同步直播，引發網友議論紛紛，更遭民進黨新竹市議會黨團質疑有違反“行政中立”與濫用市府資源的疑慮。



新竹市議會今日召開第11屆第5次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市政府各局處首長到場備詢。國民黨籍新竹市議會黨團總召陳慶齡質詢時指出，公民團體昨日在新竹火車站前廣場舉辦反罷免宣講活動，活動剛開始卻有約1到2分鐘的時間是用新竹市政府的臉書來直播，似乎有所不當，也難免有公器私用的疑慮，要求邱臣遠針對此事回應。



邱臣遠說，昨天這起直播為突發事件，確實是市府要深刻檢討的一次疏失，他感到非常遺憾，市府在第一時間也已公開向市民朋友道歉，市府將深自檢討。

