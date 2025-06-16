直播高虹安反罷宣講惹議　 新竹市府道歉

新竹市政府發言人楊寶楨今日親上火線代表市府致歉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨昨日下午在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，但卻透過新竹市政府臉書直播引發爭議。新竹市政府發言人楊寶楨今日親上火線代表市府誠摯致歉表示，針對昨日新竹市政府官方臉書，誤轉播一場非由市府主辦活動的直播內容，引發外界對行政中立的疑慮，市府致上最深的歉意。



民眾黨昨日下午在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，除透過民眾之聲YouTube和高虹安臉書粉專直播外，新竹市政府官方臉書竟也同步直播，引發網友議論紛紛，更遭民進黨新竹市議會黨團質疑有違反“行政中立”與濫用市府資源的疑慮。



楊寶楨指出，經瞭解本次事件因現場廠商操作直播系統時，未充分檢視過去臉書儲存的直播串流設定，誤串連上市府平台。由於該場活動並非市府主辦或協辦，直播內容亦未經市府審核，市府同仁在第一時間發現異常後，已迅速將貼文下架，避免進一步造成誤解與爭議。



楊寶楨提到，市府臉書作為對外溝通與政策說明的重要平台，應該嚴謹維護其中立性與公信力。此次疏失雖非出於市府本意，卻因管理未臻完善，導致市民觀感受損，市府深感遺憾，也誠摯向市民朋友、社會各界致歉，後續市府將全面檢討直播與帳號管理機制。



楊寶楨強調，新竹市政府一向恪遵行政中立原則，亦絕不會動用行政資源介入任何政治活動。市府會以此為鑑，更謹慎面對每一項行政作業，持續強化透明與公正，守護市民對市府的信任。