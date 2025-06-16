新竹綠黨團控竹市府公器私用　要求官員下台

民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會痛批竹市府公器私用。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨昨日下午在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，但卻透過新竹市政府臉書直播引發爭議。民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控新竹市府違法濫權，並要求市府官員因為此事下台負責。



民眾黨昨日下午在新竹火車站前廣場舉辦“安定新竹、罷免投不”宣講活動，除透過民眾之聲YouTube和高虹安臉書粉專直播外，新竹市政府官方臉書竟也同步直播，引發網友議論紛紛，更遭民進黨新竹市議會黨團質疑有違反“行政中立”與濫用市府資源的疑慮。



民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會表示，新竹市政府動用官方網站進行直播，嚴重違反行政中立原則，市府公然配合政黨宣傳，已涉嫌違反《選罷法》、《行政中立法》、《刑法圖利罪》及《利益衝突迴避法》等法律，市府城市行銷處長林昱志應立即下台負責。



民進黨籍新竹市議員劉崇顯指出，市府臉書違法直播民眾黨政治活動後，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日在議會答詢時稱是廠商誤用權限，且已在第一時間刪除貼文，但根據他蒐證的結果，新竹市政府的直播串流並沒有關閉，從藍委鄭正鈐、邱臣遠、停職中的新竹事長高虹安、民眾黨主席黃國昌的發言，到最後四人同台高喊“安定新竹、罷免投不”，都經由市府的臉書完整直播出來，這是相當目無法紀的惡行。



劉崇顯質疑，若真的是廠商誤用權限，這等於是間接承認民眾黨“黨庫通市庫”，民眾黨舉辦自身政治活動的廠商竟然可以隨意取得新竹市政府的公務帳號權限，邱臣遠除了應正式公開道歉外，更應該說明清楚自高虹安上任以來，新竹市政府開了多少標案、付了多少公帑給這家廠商進行網路行銷工作？相關公關新聞權責的局處首長更要引咎辭職下台。

