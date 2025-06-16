北市罷綠連署案　藍主委黃呂錦茹等5人遭起訴

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北6月16日電／台北地檢署偵辦罷免民進黨籍“立委”吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第四區執行長陳奎勳、“罷吳四騎士”賴苡任共5人。另18人緩起訴，9人不起訴。



台北地檢署偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶提議書涉嫌偽造文書案，4月25日聲押中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹獲准；台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文則是在4月19日裁定羈押禁見。



國民黨青年軍“罷吳四騎士”發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份的第一階段連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案，檢調4月14日發動首波行動，“憶事無成”罷團召集人劉思吟、領銜人李孝亮，“地動刪瑤”罷團召集人賴苡任，以及青年軍陳冠安、滿志剛、劉思吟丈夫林睿等6人，分別獲交保新台幣20萬元到50萬元。



檢調分析比對，發現罷團成員的確有公開擺攤，收取第一階段的提案連署書，但送件時，卻捨去辛苦收集的民眾連署，直接將來自黨部的名冊送交選委會，其中多份連署筆跡相似，經鑑定是由特定人負責抄寫，檢調為追查名冊來源，4月17日發動第2波搜索約談。



台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人在第2波約談到案後，衹有初文卿、姚富文因曾刪除LINE對話紀錄，足認有滅證之虞，因此被裁定收押禁見。至於黃呂錦茹與曾繁川雖同遭聲押，但被法官當庭釋放，經檢察官提起抗告成功，台北地院4月25日再次開庭調查後，裁定將黃呂錦茹羈押禁見。



5月16日，檢調持續約談國民黨台北市黨部第四區執行長陳奎勳、中山區婦工會會長葉麗琴等9人。經過復訊以後，檢方諭令陳奎勳30萬元交保、葉麗琴10萬元交保，其餘人請回。



專案小組比對懷疑，有部分罷吳連署書內容，與台北市議員張斯綱在2021年美國萊豬爭議風波時，為了罷免“萊豬“立委”吳思瑤所募集的上千份連署書相仿，檢調因此在5月29日約談張斯綱到案釐清案情後請回。