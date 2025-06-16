賴出席台大醫院院慶　沒回應“國安簡報”

賴清德今天午間出席台大醫院130週年院慶活動，沒有回應媒體喊話。（照片：府方提供） 中評社台北6月16日電（記者 黃筱筠）賴清德今天午間出席台大醫院130週年院慶活動，感謝台大醫院為民眾提供最好的醫療服務，持續引領台灣醫療進步。也期盼未來該院在智慧醫療、癌症防治等領域繼續努力，讓民眾健康更有保障，醫療服務更有效率，共同打造“健康台灣”。



賴清德到場時，媒體喊話“國安”簡報議題不設限嗎？賴清德並未回應，就步入會場。



根據報導，首次舉行向在野黨領袖進行“國安簡報”，府方為示尊重，將由府秘書長潘孟安親自迎接至“總統府”內，並規劃由“國防”、兩岸、“外交”、“國安局”等四個單位，向在野黨魁進行“國安簡報”，規劃結束後進行綜合討論。



賴清德致詞時說，身為醫界的一分子，期盼結合醫界及社會各界共同打造健康台灣，讓民眾更健康、國家更強，讓國際擁抱台灣。並提到，民眾平均餘命雖有延長，但不健康年數也在增加，政府已訂定目標要在8年內將民眾平均餘命從79歲提升至82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。



他同時提到，為了完成這些目標，政府要推動許多事項，第一是癌症防治工作，從1982年至今，台灣十大死因都是癌症，因此政府強化癌症防治策略，降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，除了口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌外，增加肺癌及胃癌，篩檢經費也從去年新台幣28億元，今年增加40億元，達到68億元，期盼能早期發現、早期治療。



賴清德談到，之前他曾訪視台大醫院癌醫中心，感謝台大醫院的大力支持，在此領域的研究、教學、治療等方面，都持續投入許多人力、物力，社會也寄予厚望，希望未來藉由台大醫院的努力，在台灣癌症防治上獲得成效，達成目標。



在智慧醫療方面，他指出，台大醫院成立智慧醫療中心，在此領域執台灣之牛耳，未來希望透過雲端科技，全面整合在宅醫療、遠距醫療，讓醫療體系各環節都能透過科技的發展，更緊密團結在一起，讓民眾健康更有保障，醫療服務更有效率。



賴清德肯定即將卸任的吳明賢院長，領導台大醫院表現非凡，獲得長足進步，受到民眾肯定。並祝福台大醫院院運昌隆，迎接更燦爛輝煌的130年。



包括“衛福部長”邱泰源、台灣大學副校長張上淳、台大醫學院院長倪衍玄及台大醫院院長吳明賢等都出席這項活動。