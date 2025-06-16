台藝人王大陸等閃兵案　新北檢起訴28人

新北地檢署。（照片：新北地檢署臉書） 中評社台北6月16日電／新北地檢署16日偵結藝人王大陸躲兵役案，認定役男涉花錢透過仲介裝病逃避兵役，起訴王大陸等24名役男及4名仲介。其中，王大陸依涉使公務員登載不實文書罪嫌遭起訴。



起訴書內容指出，男子陳志明等4人明知陳零九（本名陳志豪）、王大陸等24名役男並無罹患高血壓疾病，自2016年間起至2025年1月間止，涉向被告陳零九等23人收取新台幣5萬元至50萬元不等，共計403萬元費用。



檢方表示，陳志明等人收費後教導役男涉以憋氣影響血壓檢測或由陳志明等槍手代為量測自費附掛24小時血壓機等不法方式，取得醫院開立重度高血壓診斷證明書後，由役男持向區公所、兵役局或民政局辦理役男變更體位申請復檢。



起訴書內容指出，役男在取得役男變更體位申請復檢核定通知書，將役男兵籍資料體位從“常備役”變更為“復檢過程中”或“體位未定”，再安排役男至醫院復檢，涉藉槍手代為量測自費附掛24小時血壓機取得重度高血壓復檢結果，致縣市政府徵兵檢查會將部分役男兵籍資料體位從“常備役”變更為“免役”，並陳報“內政部”役政司役男體位審查會審核後，核發役男免役證明書。



檢方表示，王大陸因長期在境外，無法親自在台就診，涉以新台幣360萬元委託陳志明處理躲兵役事宜，將身分證及健保卡交與陳志明指派他人冒名至醫院就診。但陳志明2025年1月間因案入監，未能完成王大陸後續逃兵犯行。



起訴書內容指出，王大陸明知身分證及健保卡未遺失，仍於2025年2月間，涉偽以遺失為由向戶政事務所、健保署申請補發取得身分證及健保卡。



檢察官偵查終結，認定被告陳志明等27人均涉犯妨害兵役治罪條例之役齡男子以不法方式變更體位避免徵兵及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌，被告王大陸涉犯刑法使公務員登載不實文書罪嫌，依法提起公訴。



檢方審酌兵役制度是維繫社會安定、“國家安全”基石，以不法方法逃避兵役將破壞兵役制度公平性，嚴重影響社會秩序及“國家安全”。



起訴書內容指出，以陳志明為主謀，涉利用制度漏洞指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，使為數眾多役男規避服兵役義務，並以此為業牟取763萬元鉅額報酬，犯罪情節重大，依妨害兵役等罪嫌起訴，建請法院從重量處應執行有期徒刑5年以上之刑。