綠批馬英九　蕭旭岑反擊無能處理兩岸關係

馬英九出席海峽論壇。(中評社 資料照) 中評社台北6月16日電／針對陸委會與民進黨政客對馬英九出席海峽論壇的攻擊，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，馬英九一切依據“中華民國憲法”與“兩岸人民關係條例”，進行兩岸交流，為台灣人民發聲。民進黨就算無能處理兩岸關係，至少該感謝馬英九協助穩定兩岸關係。



蕭旭岑表示，陸委會指控馬英九提及“九二共識”是呼應中共的“一中原則”，根本是笑話。“九二共識”是基於“中華民國憲法”，既是歷史事實，也是能解決現在兩岸協商僵局的唯一解方。況且馬英九談兩岸要“和平”與“合作”，完全依憲依法，更是台灣主流民意。



蕭旭岑指出，衹有馬英九才能做得到堅持尊嚴與對等，和大陸方面平等坐下來談。民進黨自己做不到，羨慕嫉妒恨，發動政治攻擊不讓人意外，馬在乎的是台灣人民的安全與福祉，不是民進黨政客的政治利益。



蕭旭岑強調，“中華民國”沒有任何法律規定何謂“統戰”，陸委會聲稱海峽論壇是中共對台進行統戰的主要平台，藉此來恐嚇馬英九與台灣老百姓，卻沒有任何法律依據。陸委會要就引經據典大家來公開辯論，不然就閉嘴，動輒恐嚇威脅老百姓，台灣已經是極權統治了嗎？



對於民進黨“立委”指控馬英九回台後就會開始反大罷免，蕭旭岑認為簡直“匪夷所思，不可思議”。馬英九一直反對大罷免，跟訪陸無關，出發前也跟國民黨內交換過意見，表達願在任何時候盡一己之力，避免台灣被民進黨綁架無限向下沈淪。民進黨把赴陸和反大罷免做連結，根本是反中反到腦袋壞掉。



蕭旭岑說，最近網紅“館長”登陸上海展開首次大陸行，返台後說“台灣是台灣人的，不是民進黨的”，他非常認同。根據最近民調，有九成的民眾不反對甚至支持兩岸應該談判，進一步“和”與“合”，顯示民進黨一直操作的“抗中”，已經不是台灣主流民意，也嚴重違反台灣人利益。馬英九會一如既往，無論民進黨如何叫囂攻訐，繼續推動兩岸交流，爭取兩岸和平穩定，堅持維護台灣人利益。